50-летнюю ведущую вновь обругали за подростковый наряд

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась фото в облегающем пасхальном наряде и подверглась критике за попытку выглядеть моложе. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Так, в своем Instagram-аккаунте 50-летняя ведущая разместила снимок, на котором она запечатлена в студии радиостанции Heart FM вместе с коллегой Эшли Робертс. Женщин засняли в одинаковых плюшевых розовых комбинезонах, капюшон которых оформлен деталью в виде заячьих ушей. Свои образы они завершили полосатыми чулками и лаковыми сапогами на каблуках молочного цвета. Публикация набрала 34 тысячи лайков.

Пользователи сети обругали ведущую за подростковый костюм. «Пасха — самый важный праздник в христианском календаре. Такая фотосессия оскорбительна», «Холден такая противная. Твое время прошло, перестань одеваться и вести себя как молоденькая девочка», «Две взрослые женщины хотят донести, что они соблазнительно едят морковь и ходят как кролики? Женщины заслуживают большего. Именно такие леди укрепляют у мужчин желание на них нападать», — высказывались юзеры.

В марте Аманду Холден уже ругали за несоответствующий возрасту образ. Она снялась в костюме бренда Zara, состоящего из короткого топа и брюк с принтом в бело-розовую клетку, а также в белых туфлях-лодочках на каблуках. «Почему она одевается как 12-летняя?» — негодовали пользователи сети.