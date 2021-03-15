50-летняя ведущая снялась без штанов и взволновала поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась фото в откровенном наряде и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 50-летняя знаменитость запечатлена на балконе загородного дома. Ее засняли в серой рубашке-боди и серебристых ботфортах на каблуках. При этом Холден сидит на полу без штанов. Публикация набрала больше 70 тысяч лайков.

Отмечается, что автором снимка выступил модный фотограф Кристиан Вермаак (Christian Vermaak), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, Elle, Cosmopolitan, GQ и другими.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях. «Огонь!», «Ты такая сексуальная», «Сногсшибательна», «Боже, мне нравятся твои образ и прическа! Моя королева!», «Ты выглядишь очень молодо, словно 25-летняя девушка, очень красиво!» — хвалили они.

В феврале Аманда Холден появилась на публике в облегающем платье без белья и подверглась критике. Ее засняли на улице без бюстгальтера в шелковом желтом платье бренда Ted Baker. Образ ведущей дополнили черные пальто, сумка и солнцезащитные очки, а также белые туфли-лодочки на каблуках.