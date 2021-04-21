50-летняя ведущая вновь появилась в облегающем наряде без белья и была обругана

Британская телеведущая Аманда Холден вновь вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

Знаменитость попала в объектив папарацци, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Холден запечатлели без бюстгальтера в облегающем комбинезоне синего цвета бренда Reiss jumpsuit стоимостью 265 фунтов стерлингов (28 400 рублей). Ее образ дополнили темно-синие сумка и лодочки на каблуках, а также солнцезащитные очки.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «Ей нужен бюстгальтер», «Мой никогда не позволил бы мне появиться на улице с просвечивающимися сосками», «Ее детям должно быть стыдно», «Каждый божий день она жаждет внимания», «Комбинезон плохо на ней сидит», — высказывались они.

Ранее в апреле Аманда Холден снялась в откровенном пасхальном наряде и удивила подписчиков. На черно-белом снимке она позирует боком в камере. Для съемки звезда выбрала белое боди и дополнила свой образ аксессуарами в виде съемного воротника и манжет, а также заячьих ушей и хвоста.