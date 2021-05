50-летняя ведущая прошлась по улицам в топе без белья

Британская телеведущая Аманда Холден вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

Знаменитость попала в объектив папарацци, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Холден запечатлели без бюстгальтера в синем трикотажном топе с открытыми плечами и джинсах. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках и сумкой такого же цвета, а также солнцезащитными очками.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «Тебе 50, какой стыд!», «Презираю эту женщину», «Этот топ подходит 20-летним», «Мне всегда было интересно, чем занимаются взрослые, пока я сижу с их детьми. Очевидно, что Аманда снимает бюстгальтер и расхаживает так по улицам», «Мне кажется, она платит СМИ за то, чтобы они постоянно фотографировали ее. Холден хочет внимания», — высказывались они.

Ранее в мае Аманда Холден вышла в эфир реалити-шоу I Can See Your Voice на телеканале BBC в прозрачном наряде. 50-летнюю знаменитость запечатлели в полный рост на ковровой дорожке в черном платье бренда Temperley London из полупрозрачного материала, через который просвечивается комплект нижнего белья.