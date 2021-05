50-летняя телеведущая вышла в эфир в прозрачном наряде

Британская ведущая Аманда Холден вышла в эфир телепрограммы в откровенном наряде. Соответствующие кадр и комментарии поклонников появились на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость приняла участие в игровом реалити-шоу I Can See Your Voice на телеканале BBC. На размещенном в соцсети снимке она запечатлена в полный рост на ковровой дорожке в черном платье бренда Temperley London из полупрозрачного материала, через который просвечивается комплект нижнего белья. Наряд стоимостью почти шесть тысяч фунтов стерлингов (626 тысяч рублей) оформлен бисером и стразами. Свой образ Холден дополнила золотистыми босоножками на каблуках.

Публикация набрала больше 18 тысяч лайков. Фанаты телеведущей оценили ее внешний вид в комментариях. «Ты словно вино — с годами становишься только лучше», «Как всегда выглядишь сногсшибательно!», «Ох, мне необходимо такое же платье!», «Аманда, это очень сексуально!», «В следующий раз лучше не надевай белье», «Выглядишь невероятно», — восхищались они.

В апреле Аманда Холден вышла на улицу в облегающем наряде без белья и была обругана. Она была одета в комбинезон синего цвета бренда Reiss jumpsuit стоимостью 265 фунтов стерлингов (28 400 рублей). «Ее детям должно быть стыдно», — возмущались подписчики знаменитости.