Управляющий сайтом «Стопкоронавирус» объяснил пропажу данных неинформативностью

АНО «Национальные приоритеты», которая управляет порталом «Стопкоронавирус.рф», объяснила РБК пропажу с сайта некоторых данных по COVID-19 их неинформативностью.

Там пояснили, что статистика по активным случаям COVID-19 в регионах характеризует ситуацию с распространением вируса в динамике.

Колонка «Активные случаи» является расчетной, график этого показателя необходимо рассматривать только в динамике как характеристику развития пандемии. Однако несмотря на соответствующее пояснение к колонке, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неправильно.

«Редакция сайта "Стопкоронавирус.рф" проанализировала сообщения в СМИ и приняла решение убрать колонку "Активные случаи" как неинформативную», — заявили в управляющей организации.

С сайта «Стопкоронавирус.рф» ранее исчезла графа с данными по активным случаям COVID-19 в регионах. При этом в оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили изданию, что в ежедневных сводках предоставляется информация о новых случаях COVID-19, в том числе без клинических проявлений, о смертях и выздоровевших.

12 июля в России за сутки выявили 25 140 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 808 473 заражения. Накануне было зафиксировано 25 082 случая COVID-19. Темп прироста составил 0,43 процента.