Власти России захотели контроля над компаниями после приватизации

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий расширить применение так называемой «золотой акции» — механизма, который позволяет контролировать компании после их приватизации. Об этом сообщает РБК.

Поправки хотят внести в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае их утверждения правительство сможет получить право вето на изменение устава акционерного общества, его реорганизацию, изменение уставного капитала и проведение крупных сделок. При этом от доли государства в компаниях это право зависеть не будет.

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В настоящее время решение о «золотой акции» можно принять только при приватизации имущества унитарных предприятий или исключении акционерного общества из списка стратегических. Изменения предполагают, что механизм можно будет применять и в отношении тех компаний, которые не были включены в список стратегических.

Для этого предприятия следует признать имеющими «стратегически важное значение для соблюдения национальных интересов, обеспечения национальной безопасности и поддержания устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу».

Решение правительство будет принимать отдельно по каждому случаю, если доля государства упадет ниже 25 процентов обыкновенных акций. Как сказано в пояснительной записке, изменение механизма позволит проще принять решение в отношении аэропорта Внуково, Ростелекома, Россельхозбанка, Росспиртпрома.

В бизнес-кругах сам механизм «золотой акции» подвергался неоднократной критике. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в 2016 году призывал вообще отказаться от него. По его мнению, если государство хочет управлять предприятием, то оно просто должно сохранять за собой контрольный или блокирующий пакеты, а не пытаться усидеть на двух стульях, то есть продать, но управлять проданным.

В мае Счетная палата сообщила о провале плана приватизации на 2017-2019 годы. По данным ведомства, исполнить его удалось только на четверть, что стало «исторически низким показателем». Основной причиной был назван формальный подход к составлению плана.