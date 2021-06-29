Миллиардер из списка Forbes заявил о «кривоватости» приватизации

Во время приватизации 1990-x годов было «огромное количество» нарушений и злоупотреблений. Об этом заявил в интервью РБК глава инвестиционной компании Finstar, миллиардер из списка Forbes Олег Бойко.

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«Поэтому все понимают, что это было что-то такое кривоватое. Объективно», — отметил он. И хотя «приватизация прошла не без греха», ревизию ее итогов проводить не стоит, уверен Бойко. «Что теперь делать? Превратиться опять в СССР? Нет, не надо», — сказал миллиардер.

Вопрос пересмотра итогов приватизации может возникнуть по разным причинам, в том числе по политическим соображениям, «когда кто-то пиарится» или морализирует, считает Бойко.

Также он высказался о слабых сторонах российской экономики. Таковыми, по его мнению, можно считать низкую производительность труда, а также вовлечение государства и всевозможных участников, включая силовиков, в экономическую жизнь. Бойко рассказал и о рисках для частной собственности, из-за которых страдает инвестиционная привлекательность России.

В феврале президент страны Владимир Путин вспомнил приватизацию в 90-е и заявил, что повторение той модели неприемлемо. Глава государства подчеркнул, что приватизация должна улучшать структуру экономики, а раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя.