Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

У российской экономики слабых сторон больше, чем сильных. Об этом РБК рассказал миллиардер из списка Forbes, глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.

По его словам, слабыми сторонами можно считать низкую производительность труда, а также вовлечение государства и всевозможных участников, включая силовиков, в экономическую жизнь. Также он рассказал о рисках для частной собственности, из-за которым страдает инвестиционная привлекательность России.

Также Бойко отметил низкую эффективность больших госкомпаний. Он утверждает, что при наличии внешних конкурентов «частный бизнес все равно будет более эффективным, чем государственный».

21 июня стало известно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в российскую экономику в 2020 году сократились на 70 процентов — до 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию. По сравнению с прошлым годом страна недосчиталась около 22 миллиардов долларов. Этот спад, по мнению экспертов, стал результатом пандемии и рекордно низких цен на нефть, которые не успели полностью восстановиться до докризисного уровня. Впрочем, именно на нефтяную, а также газовую отрасли по-прежнему приходится значительная доля ПИИ — более четверти от общего объема.

Ранее в июне компания EY подсчитала, что в 2020 году Россия заняла 11-е место среди наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Европы. Зарубежные инвесторы вложили деньги в 141 проект на территории России, по утверждению компании, в основном средства поступали из Германии. Сокращение объема ПИИ специалисты EY оценили скромнее — в 26 процентов.