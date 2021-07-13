Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате

Популярная модель Надежда Lertulo, которая по совместительству работает строителем, описала «Ленте.ру» тяжелое детство без родителей в московском интернате.

Манекенщица призналась, что не все воспитатели в детском доме оказались хорошими людьми, и назвала свою жизнь в то время «салатом» из разных событий. «Не все воспитатели хорошие, не все плохие. И если хорошие и плохие работают в разные смены, то это словно две ипостаси человека, который надзирает над вами», — объяснила она.

Lertulo также рассказала, что чувствовала солидарность с другими воспитанниками заведения. Вспоминая о досуге, модель рассказала, что они играли всем классом и ставили различные театральные постановки. «Маленькими мы берегли друг друга, понимая, что друг у друга есть только мы. Мы не пускали взрослых в наш мир», — поделилась россиянка.

Кроме того, Надежда высказалась о судьбах одноклассников после окончания интерната и подчеркнула, что многие из них ее «не слишком порадовали». Так, например, один из них стал черным риелтором и «отжимал» квартиры у друзей детства.

Самым сложным после выпуска для манекенщицы оказался переход из закрытого сообщества в большой мир. «Тебя словно из космической капсулы в космос выпустили. Ты не знаешь, как общаться с людьми, всех боишься, не поднимаешь глаза, не задаешь вопросов, никогда не жалуешься. Принцип "знай свое место" очень распространен в таких заведениях», — заключила она.

Героиня материала заключила, что не осуждает свою мать за то, что та отправила дочь в интернат.

В мае 2019 года участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла неприятную правду о жизни моделей. Тайла Робертс рассказала, что пересматривает фотографии с бэкстейджа показов и вспоминает о том, как ей приходилось просыпаться в пять утра, а затем целый день ходить с толстым слоем косметики на лице «до тех пор, пока глаза не нальются кровью». По словам Робертс, чтобы заглушить желание есть сладкое, девушкам приходится курить, а туфли, в которых их отправляют на подиум, — всегда на два размера меньше.