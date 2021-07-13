Жена Уилла Смита побрилась налысо в преддверии 50-летия

Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит побрилась налысо в преддверии 50-летия и удивила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре актриса запечатлена вместе с 20-летней дочерью Уиллоу на фоне цветущих кустов. Мать и дочь одновременно побрились налысо. «Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время. Мои 50 будут прекрасны с такой прической», — подписала она пост, который набрал больше 642 тысяч лайков. Уже известно, что Пинкетт-Смит будет праздновать свой юбилей 18 сентября.

Фанаты оценили перемены во внешности знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях. «Ты сногсшибательна, Джада! Отличный подарок от Уиллоу», «Очень красиво», «Я сделала то же самое в 48 лет... Женская красота заключается не в волосах. Посылаю много любви!», «Потрясающая», «Ты всегда выглядишь прекрасно», — высказывались они.

Ранее в июле дочь Джуда Лоу побрилась налысо и снялась для Vogue. 20-летняя Айрис Лоу поделилась видео, на котором продемонстрировала, как парикмахер сбривает ее волосы машинкой. После этого модель снялась в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета.