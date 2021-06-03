Жена побрила Робби Уильямса налысо на камеру

Жена британского поп-певца Робби Уильямса, американская актриса Айда Филд, побрила его налысо и засняла процесс на камеру. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах пара запечатлена на балконе собственного дома. 42-летняя Филд взяла в руки электрическую бритву и постепенно начала удалять отросшие волосы 47-летнего исполнителя. «Когда дело доходит до его волос — это либо все, либо ничего. В результате мы ничего не оставили», — подписала она пост, который набрал больше 24 тысяч лайков.

Поклонники принялись обсуждать изменения во внешности Уильямса в комментариях и отметили, что он выглядит «на 20 лет моложе». «Он словно стал тем самым Робби из 90-х», «Боже, какой неожиданный сюрприз!», «Ему очень идет», «Он словно помолодел!», «Так гораздо лучше!» — высказывались они.

В мае канадский поп-исполнитель Джастин Бибер побрился налысо после упреков пользователей соцсетей об оскорблении негроидной расы. 27-летний певец поделился в Instagram селфи, на котором он запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. «Счастливого воскресенья», — подписал знаменитость пост, который набрал почти пять миллионов лайков.