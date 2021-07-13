Эксперты раскрыли способы избавиться от моли в шкафу

Журналисты The Sun раскрыли способы избавиться от моли в шкафу. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Глава сети химчисток American Dry Cleaning Company Джулиан Стоун (Julian Stone) рассказал, что после окончания карантина, который вводили в связи с пандемией коронавируса, спрос на услугу заделки дыр в одежде вырос на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом до локдауна.

Кроме того, согласно отчету британского Национального фонда, количество насекомых в 2021 году также увеличилось на 11 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что особенно активно моль и другие насекомые размножаются в холодное время года, так как в домах включают отопление. «В холоде вредители умирают», — пояснил представитель фонда Хилари Джарвис (Hilary Jarvis).

Эксперты советуют читателям хранить одежду в шкафах в специальных чехлах, а не картонных коробках, так как моль может их прогрызть. Вдобавок рекомендуется не развешивать в гардеробе грязные вещи, при этом чистые предметы гардероба лучше размещать на вешалках из кедрового дерева.

«Проветривайте шкафы и завешивайте окна, чтобы моль не залетала с улицы», — добавляют авторы материала. По их словам, эффективными средствами в борьбе с насекомыми также являются сушеные травы, например, розмарин, тимьян, лаванда и лавровый лист.

Ранее в феврале покупатели PrettyLittleThing нашли блох и клопов в посылках с новыми вещами. Несколько клиентов марки опубликовали в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлели насекомых, ползающих по одежде. Например, пользовательница TikTok с никнеймом AsianPersuasianX1 показала доставленный ей джемпер мятного цвета, в складках которого шевелились клопы.

