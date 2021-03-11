Девушка обнаружила блох в посылке с новыми вещами популярного бренда

Покупательница популярного модного бренда PrettyLittleThing обнаружила насекомое в упаковках с вещами, которые заказала на сайте интернет-магазина. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Девушка по имени Эмбер (Amber) опубликовала видео, на кадрах которого она распаковывает посылку с одеждой и обнаруживает на ткани изделия двигающуюся черную точку. «Я получила пакет PrettyLittleThing несколько месяцев назад, но не открывала его из-за всех этих блошиных историй, на которые натыкалась в сети», — призналась Эмбер.

По ее словам, она не поняла, что это блоха, пока черная точка не зашевелилась. Публикация стала вирусной и набрала больше 1,2 миллиона просмотров и 93 тысячи лайков. Одни пользователи критиковали продавца в комментариях, а другие шутили по поводу увиденного: «Вот тебе и миленькая маленькая штучка», «О нет, я скоро должна получить свой заказ!», «И где мы будем теперь заказывать одежду? PrettyLittleThing испортился за последнее время», «Слава богу, я ничего у них не заказывала».

Ранее покупатели PrettyLittleThing уже сталкивались с подобной проблемой: они находили блох и клопов в посылках с новыми вещами. Несколько клиентов марки опубликовали в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлели насекомых, ползающих по одежде. Например, пользовательница TikTok с никнеймом AsianPersuasianX1 показала доставленный ей джемпер мятного цвета, в складках которого шевелились клопы.