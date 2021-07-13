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В Кремле объяснили невозможность признать в России однополые браки

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Дмитрий Песков объяснил невозможность признать в России однополые браки

В России невозможно признать однополые браки, так как это противоречит Конституции страны, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«По нашей Конституции — нельзя!» — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о выполнении Россией требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно принятым в прошлом году поправкам к Конституции, браком в России называется союз между мужчиной и женщиной, а также включена норма о защите института брака.

Ранее ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары.

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