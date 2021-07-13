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Пушков отреагировал на требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя требование ЕСПЧ к России законодательно признать однополые союзы.

«Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», — считает сенатор.

По его словам, ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт.

Ранее 13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Документ разработан для реализации новых положений Конституции России, в которой брак называется союзом между мужчиной и женщиной.

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