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Главный юрист России оценил возможность признания однополых браков в стране

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Павел Крашенинников
Павел Крашенинников
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников оценил возможность признания однополых браков в стране, сообщает «Российская газета».

Главный юрист страны заявил, что в России не будут признаны однополые браки, поскольку российская Конституция обладает большим значением, чем международные договоры. Крашенинников отметил, что в некоторых государствах начали признавать такие союзы. Если следовать международным договорам, то России также должна их признавать.

Эксперт объяснил, что конституционная норма выше международных договоров, поэтому необходимо «предотвратить возможные споры и ненужные дискуссии». Конституция РФ гласит о том, что брак — это союз мужчины и женщины, напомнил юрист.

«Если люди одного пола живут вместе, это их дело, никто не запрещает. Но это юридически не будет считаться браком и, соответственно, нет правовых последствий в наследовании имущества, если нет завещания», — заключил Крашенинников.

Ранее Госдума приняла законопроект об «особом» запрете на однополые браки в России. Инициатива включает в себя поправки в Семейный кодекс, направленные на то, чтобы запретить регистрацию в стране однополых союзов, заключенных за рубежом.

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