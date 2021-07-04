Главный юрист России оценил возможность признания однополых браков в стране

Председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников оценил возможность признания однополых браков в стране, сообщает «Российская газета».

Главный юрист страны заявил, что в России не будут признаны однополые браки, поскольку российская Конституция обладает большим значением, чем международные договоры. Крашенинников отметил, что в некоторых государствах начали признавать такие союзы. Если следовать международным договорам, то России также должна их признавать.

Эксперт объяснил, что конституционная норма выше международных договоров, поэтому необходимо «предотвратить возможные споры и ненужные дискуссии». Конституция РФ гласит о том, что брак — это союз мужчины и женщины, напомнил юрист.

«Если люди одного пола живут вместе, это их дело, никто не запрещает. Но это юридически не будет считаться браком и, соответственно, нет правовых последствий в наследовании имущества, если нет завещания», — заключил Крашенинников.

Ранее Госдума приняла законопроект об «особом» запрете на однополые браки в России. Инициатива включает в себя поправки в Семейный кодекс, направленные на то, чтобы запретить регистрацию в стране однополых союзов, заключенных за рубежом.