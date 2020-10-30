В РПЦ отреагировали на поддержку Папой Римским легализации однополых браков

Русская православная церковь (РПЦ) не допускает возможность законодательного закрепления однополых браков. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера».

Так он отреагировал на заявление Папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах. «Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — напомнил Легойда. По его словам, запрет церковью гомосексуальности — часть ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену.

Представитель РПЦ пояснил, что христиане выступают не за природную естественность, а за установленный богом порядок. «Дело не в том, что то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения», — резюмировал он.

21 октября Папа Римский выступил за легализацию однополых союзов, поскольку ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. «Они дети Божьи (...). Никто не должен быть изгоем или несчастен из-за этого», — сказал Франциск, рассуждая о правах ЛГБТ-сообщества. Он добавил, что выступает за защиту законом подобных гражданских союзов.

Он стал первым понтификом, который высказался за однополые союзы, отступив таким образом от доктринальной позиции Ватикана, которую соблюдали все его предшественники.