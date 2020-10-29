Путин рассказал об отношении к однополым бракам

Президент России Владимир Путин заявил, что с настороженностью и пониманием относится к однополым бракам. Его слова приводит ТАСС.

«Я говорю с пониманием, хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. Но настороженно», — уточнил глава государства.

Путин добавил, что как президент он обязан заботиться о решении демографических проблем. «А нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — подчеркнул он.

7 октября участники Pussy Riot вывесили флаги ЛГБТ на зданиях ряда российских госучреждений в Москве. Радужные флаги появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Pussy Riot выставили ряд требований, включающих расследование похищений и преследования ЛГБТ-активистов, легализацию однополых браков, а также отмену запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Акцию приурочили ко дню рождения Путина.

Ранее, в начале июля, президент России заявил, что в стране не было и не будет ограничений прав граждан по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии.