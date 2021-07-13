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В Госдуме ответили на требование ЕСПЧ об однополых браках фразой про котов

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Тамара Плетнева
Тамара Плетнева
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Депутат Госдумы Плетнева ответила на требование ЕСПЧ об однополых браках фразой про котов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева ответила на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) узаконить в России однополые браки фразой про котов. Ее цитирует издание «Подъем».

«Им надо — пусть они у себя хоть с кем узаконивают отношения. Может, скоро с котами или еще с кем-нибудь будет», — сказала она.

По ее словам, в России «все-таки не все потеряно». «У нас такого не будет», — добавила парламентарий.

Ранее во вторник сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕСПЧ не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки. По его словам, постановление суда является лишь формой давления.

13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары.

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