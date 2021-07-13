Верховная Рада отклонила законопроект о легализации медицинского каннабиса

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о легализации медицинского каннабиса, пишет «Страна.ua».

На внеочередном заседании за документ проголосовали 184 депутата при необходимых 226. Его вернули на доработку.

Проект закона разрешал использовать медицинские препараты на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, в нем прописывалась система контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Для этого предлагалось создать специальный уполномоченный орган.

Ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады поддержал законопроект.

В октябре прошлого года в ходе всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, 70 процентов граждан поддержали легализацию марихуаны в медицинских целях.