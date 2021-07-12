Зеленский созвал Раду для легализации марихуаны

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Верховную Раду созвали на внеочередное заседание. Об этом сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

В частности, на заседании будет рассмотрен закон о легализации медицинской марихуаны и регулировании ее оборота в стране.

Депутаты Рады также обсудят законопроекты, касающиеся деятельности Антимонопольного комитета Украины, криминализации контрабанды, реформирования государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и налогообложения предпринимательской деятельности.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог Станислав Белковский назвал выращивание марихуаны средством для спасения украинской экономики. При этом он отметил, что производство конопли может служить не только медицинским и рекреационным целям. По его мнению, из нее можно будет изготавливать продукты питания, одежду и другие товары.

В 2020 году Владимир Зеленский узнал мнение украинцев о легализации марихуаны во время всеукраинского опроса. Согласно его результатам, такую инициативу поддерживают 64,88 процента опрошенных.