Эксперт научила россиян правильно читать штрих-коды

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова научила россиян, как правильно читать штрих-код. По ее словам, он содержит уникальную информацию о товаре, позволяет проверить его на подлинность и узнать его производственный процесс, передает агентство «Прайм».

«Суть в том, что за каждым предприятием официально закрепляется уникальный номер. Существуют европейские и американские штрих-коды. К примеру, EAN — это Европейский стандарт штрих-кода, которым кодируют идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC», — рассказала эксперт.

Храмова раскрыла порядок чтения 13-значного европейского штрих-кода. Первые три цифры определяют страну производства, следующие 3-5 — это код предприятия, потом идет код товара из 4-5 цифр, указывающий цвет, артикул и так далее. Последняя цифра является контрольной, с ее помощью при считывании сканером выясняется подлинность продукции. Если же самой первой идет цифра 2, это значит, что код предназначен для внутреннего использования.

Эксперт пояснила, что несовпадение страны на упаковке и штрих-коде может говорить о том, что товар поддельный. Она напомнила, что в условиях переполненного рынка и огромной конкуренцией использование уникальных кодов крайне важно. Однако не всегда различие в цифрах означает подделку, например, заводы одной компании могут располагаться в разных странах или штрих-код зарегистрирован в той стране, куда чаще всего поставляется продукт.

Ранее Храмова рассказала о «необычных» способах обмана на кассе магазина. По ее словам, одним из самых распространенных способов подобного мошенничества является лишний товар в чеке. Также продавец может добавить в чек посторонний товар, неправильно дать сдачу или отсканировать неверный штрих-код.

