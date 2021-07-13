Обнаружена готовящаяся взорваться каплевидная звезда

Астрономы Уорикского университета в Великобритании обнаружили две звезды, которые готовятся столкнуться с возникновением сверхновой типа Ia. В настоящий момент одна из звезд приобрела форму капли из-за воздействия гравитационного поля второй звезды, являющейся белым карликом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Двойная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1500 световых лет от Земли и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика. Они совершают оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут. Астрономы непосредственно наблюдали только более яркий субкарлик с помощью космического аппарата НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Однако яркость меняется со временем, что указывает на каплевидную форму звезды из-за присутствия соседнего массивного объекта. Ученые определили, что объект имеет массу Солнца, но при этом меньше радиуса Земли, что соответствует белому карлику.

Считается, что сверхновая типа Ia возникает, когда ядро ​​белого карлика повторно воспламенится, что приведет к термоядерному взрыву. Это может произойти в двух случаях. В первом сценарии белый карлик набирает массу, которая в 1,4 раза превышает массу Солнца, что известно как предел Чандрасекара. HD265435 соответствует второму сценарию, в котором полная масса тесной звездной системы близка или превышает этот предел.

Ученые не знают точно, как произойдет взрыв во втором сценарии. Однако предполагается, что обе звезды будут вращаться друг вокруг друга, при этом вещество от горячего субкарлика будет падать на белый карлик. Система теряет энергию из-за излучения гравитационных волн, и оба объекта будут приближаться друг к другу, пока не сольются, и не последует взрыв сверхновой. Ожидается, что это произойдет через 70 миллионов лет. Сам горячий субкарлик перед столкновением превратится в белый карлик.