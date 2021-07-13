Россия резко нарастила объем торговли с Китаем

Товарооборот России и Китая за первую половину 2021 года резко увеличился на 28,2 процента в годовом выражении. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.
В июне объем торговли между странами достиг 12,2 миллиарда долларов. В первом полугодии экспорт в России вырос на 38,4 процента, достигнув 28,9 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг взлетел на 20,6 процента, до 34,1 миллиарда долларов. Однако по итогам прошлого года объем торговли между двумя странами упал в годовом выражении на 2,9 процента (до 107,7 миллиарда долларов).
В июне президент России Владимир Путин заявил об ожидании рекорда в торговле России с Китаем. Объемы постоянно наращиваются. С 2001 года взаимный товарооборот увеличился в 14 раз.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов. Например, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте. Стороны заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках, считают эксперты. Однако они указывают на то, что более 93 процентов мировой торговли осуществляется в долларах или евро.