Турецкий «Стервятник» заменит американский «Вред»

Турецкая сверхзвуковая противорадиолокационная ракета Akbaba («Стервятник») заменит американскую AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM, «Вред»), сообщает Defense News, ссылаясь на источник.

Издание отмечает, что ракета Akbaba уже разработана, однако данные по ней засекречены — соответствующей информации на сайте производителя оружия, компании Roketsan, нет.

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Согласно словам собеседника, новые боеприпасы должны заменить около ста ракет AGM-88 HARM производства американской компании Raytheon. Изначально Akbaba планируется использовать на истребителях F-16C/D Fighting Falcon, а в перспективе — на самолете TF-X.

В сентябре 2020 года издание сообщило, что Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, возможно, по программе истребителя Turkish Fighter X (TF-X), чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа того же года в Анкаре.

В июле 2019 года «Звезда» написала, что TF-X может представлять опасность для России, поскольку Анкара планирует получить 250 таких самолетов, тогда как Москва планирует закупить всего 76 истребителей Су-57.