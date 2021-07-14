Россиянин стал призером международных соревнований по искусственному интеллекту

Уроженец Новосибирска занял третье место на международных соревнованиях по искусственному интеллекту. Об этом сообщает портал «Тайга-Инфо».

По информации издания, россиянин Кирилл Бродт стал призером престижных соревнований под названием Waymo Motion Prediction Challenge в составе одной из команд. Задание состояло в том, чтобы, наблюдая за участниками дорожного движения в течение одной секунды, предсказать их дальнейшие действия в течение следующих восьми секунд.

Отмечается, что всего в Waymo Motion Prediction Challenge приняли участие 19 команд из разных стран мира. Турнир прошел в онлайн формате в связи с пандемией коронавируса. Создатели соревнований утверждают, что их конкурс помогает развивать проекты в области компьютерного зрения и предиктивной аналитики.

«Достижение нашей команды на международном конкурсе означает, что предложенное решение будет положено в основу создания работающего механизма предсказания поведения участников дорожного движения для беспилотного автомобиля», — заявил директор Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин.

В июле дагестанец выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе среди глухих. Дагестанский спортсмен Исмаил Насрулаев выступал на турнире в весовой категории до 67 килограммов. Соревнования проходили в Стамбуле.