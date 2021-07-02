Россиянин выиграл четыре миллиона рублей в лотерею и потратил их на подарок жене

Житель Ставрополя сорвал куш в лотереи «Спортлото» и на выигранные деньги решил преподнести подарок супруге. Об этом сообщает местный портал «Победа 26».

По информации издания, россиянин Николай Попов выиграл 4,2 миллиона рублей в 29523-м тираже лотереи под названием «Спортлото 5 из 36». По словам мужчины, он давно участвует в игре и постоянно анализирует архивы прошедших тиражей.

«Я ни на минуту не сомневался в удаче. Шел к победе постепенно, часто выигрывая небольшие суммы. Я знал, что когда-то наступит мой звездный час», — заявил ставрополец и добавил, что продолжит бороться за более крупный денежный приз.

Отмечается, что на выигранные средства Попов купит своей жене, имя которой не раскрывается, шубу. При этом победитель еще не решил, на что потратит оставшиеся деньги.

Ранее в июле россиянин купил чай и выиграл два миллиона рублей. Житель Екатеринбурга Руслан Ганиев принял участие в федеральной акции «Наполняйте дом теплом», в рамках которой покупатели регистрировали на сайте марки промокоды, напечатанные на упаковках чая «Принцесса Нури».