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Россия провалила программу по импортозамещению медицинского оборудования

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Фото: Максим Мишин / РИА Новости
Национальное рейтинговое агентство обнаружило проблемы с импортозамещением медоборудования

России не удалось достичь целей по импортозамещению медицинского оборудования и медицинских изделий, которые были поставлены к 2020 году в соответствующей подпрограмме в рамках федеральной целевой программы «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА). В 2015 году предполагалось, что через пять лет на российских производителей будет приходится 40 процентов от всей такой продукции, но на деле доля оказалась в полтора раза меньше, указали в НРА.

По итогам только 2020 года объемы отечественного оборудования и изделий достигали 28,8 процента, а в 2019 году при плане в 36 процентов фактический показатель составил 27,2 процента, подтвердили в Счетной палате (СП). В 2020 году на реализацию провалившейся подпрограммы по импортозамещению из бюджета выделили 4,38 миллиарда рублей, однако кассовое исполнение оказалось на 15 процентов ниже, чем планировалось. В СП связали это с поздним проведением конкурсных процедур и длительным согласованием нормативных актов, определяющих предоставление субсидий локальным производителям.

В Министерстве промышленности и торговли не ответили по существу запроса об итогах реализации целевой программы импортозамещения, но сообщили, что в прошлом году в медучреждения поставили более 14 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), три тысячи тепловизоров и 190 тысяч обеззараживателей российского производства.

При этом импорт медтехники и медизделий в последние пять лет в среднем вырос, указала аналитик НРА Мария Сулима. В большей степени это коснулось оборудования для легочной терапии (ИВЛ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и рентгена. Так, на закупку аппаратов ИВЛ в 2020 году выделили 577,9 миллиона долларов, что вдвое больше, чем в 2015 году. Аппаратов МРТ в прошлом году купили на сумму в 143,7 миллиона долларов, также вдвое большую, чем за пять лет до этого, а техники для рентгена — на 843 миллиона, что уже втрое больше показателей 2015 года. Основные поставщики — Китай, Германия и США.

В СП объясняют увеличение доли импорта в денежном выражении ростом цен на зарубежную продукцию. Аналитик НРА Сулма отметила, что оборудование ИВЛ в 2020 году действительно могло подорожать в два раза из-за высокого спроса в пандемию. Гендиректор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский объяснил, что импортозамещение шло одновременно с модернизацией медицинских учреждений, что требовало закупок оборудования за рубежом. Такая техника служит по десять лет, менять ее раньше нецелесообразно, уточнил специалист.

Источник на рынке медизделий, в свою очередь, уточнил, что низкие результаты могут быть связаны и с низким курсом рубля — российским производителям стало дороже покупать комплектующие. Притом регистрировать новую медпродукцию в стране долго — сейчас на это требуется полтора года, уточнил Виленский, что тоже становится проблемой для российских предприятий.

В декабре 2020 года НРА заявило также о провале программы импортозамещения продуктов. По оценке экспертов, после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции ее целей удалось достигнуть лишь частично. Существенно сократить удалось лишь поставки мяса из-за рубежа, тогда как импорт овощей сократился примерно на треть по сравнению с планируемыми 70 процентами.

За последние пять лет Россия вложила в проекты импортозамещения порядка двух триллионов рублей, заявил в июне вице-премьер Юрий Борисов. Чиновник подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться.

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