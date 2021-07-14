Наоми Кэмпбелл снялась в бикини для рекламы люксового бренда

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась полуобнаженной для новой рекламной кампании TB Monogram люксового бренда Burberry. Соответствующий кадр она разместила на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 51-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в бикини с перекрестными завязками на талии. Комплект выполнен из темной ткани с монограммой марки в голубом и белом цветах. Образ Кэмпбелл дополнили массивные золотистые украшения: колье, серьги, браслеты. В подписи к публикации, которая набрала 200 тысяч лайков, супермодель отметила, что счастлива быть лицом данной коллекции.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Сногсшибательна!», «Вот это тело!», «Возраст — это лишь цифра, которая не соотносится с Наоми», «Идеальная фигура», «Вау, убийственная красота», — восхищались они.

В мае сообщалось, что Наоми Кэмпбелл стала матерью в возрасте 50 лет. Знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена ее новорожденная дочь в платье с цветочным принтом. На кадре Кэмпбелл держит ее ступни в руках.