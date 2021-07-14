Внешность 51-летней Кэтрин Зеты-Джонс на фото в купальнике вызвала споры в сети

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте на Ибице и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 51-летнюю знаменитость на борту судна Il Sole стоимостью 108 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов рублей). Она была одета в купальный костюм в бело-синюю полоску, состоящий из верха с длинным рукавом и плавок. Образ Зеты-Джонс дополнили солнцезащитные очки и кольцо на левой руке.

Пользователи сети принялись обсуждать внешность актрисы. «Ее ноги ужасны. Они похожи на ноги моей 90-летней бабушки. У нее что, артрит? Она растеряла всю свою красоту еще в 40 лет», «51 год? Может, вы перепутали? Я бы меньше 71 года ей не дал», «Сигареты, к сожалению, сильно отразились на ее лице», «У нее нет задницы», «Если бы я была на ее месте, я бы прятала весь этот целлюлит под штанами», — негодовали одни.

Другие, напротив, выступили в защиту звезды: «Да, она стареет, и что? Это случится с каждым из нас. Вы все прекрасно понимаете, что так задумано природой. Оставьте ее в покое», «Зачем оскорблять человека, который ничего вам не сделал? Она наслаждается своей жизнью и прекрасно выглядит. Так держать, Кэтрин!», «Если ы не знали, Кэтрин была лучшей британской актрисой и моделью в 90-х! И она прекрасно выглядит для 51 года», «Отличный образ, мне нравится этот купальник».

Ранее Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией с отдыха на испанском острове Майорка. Знаменитость снялась в зеркале в ванной комнате в ярко-розовом халате с цветочным принтом, оголяющем ее ногу. На размещенном кадре видно, что волосы звезды не уложены, а на лицо не нанесен макияж. На ней небольшие серьги.

