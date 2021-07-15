На Украине запретят детскую эротику

Верховная Рада планирует запретить создание и распространение фото и видео сексуального или эротического содержания с образами детей. Об этом пишет УНИАН.

Запрет детской эротики является частью изменений в закон «О защите общественной морали», которые были приняты парламентом в первом чтении. За них проголосовали 343 депутата Рады.

Проект изменений также предусматривает ограничение рекламы, распространение продукции или проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера. Предполагается, что они должны быть максимально удалены от мест массового отдыха, учреждений внешкольного, дошкольного, специализированного и общего среднего образования, а также памятников истории и культуры, ритуальных объектов и воинских частей.

В 2016 году депутата Верховной Рады Вячеслава Константиновского застали за просмотром порнографии во время обсуждения одного из законопроектов, касающегося судебной системы. Действия парламентария попали на видео. На нем заметно, как Константиновский изучает фотографии и обменивается ими в мессенджере.