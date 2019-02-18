Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян

Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порноролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком. Об этом сообщает CBN.

По информации издания, характерные для эротических фильмов звуки раздались во время выступления начальника управления регионального развития Виктории Куликовой. Чиновница в это время зачитывала доклад о необходимости развития объектов инфраструктуры для нужд инвалидов. Другие участники совещании отреагировали на произошедшее смехом.

После этого Рудник экстренно покинул здание администрации, оставив верхнюю одежду в раздевалке. Глава компании также не стал отвечать на вопросы журналистов.

В 2016 году в просмотре порнографии на заседании парламента уличили депутата Верховной Рады Вячеслава Константиновского. Он объяснил свой поступок основным инстинктом и усталостью от клоунады в сессионном зале.

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