Мужчина поймал липнущую к стенам рыбу и посоветовал поцеловать ее

Пользователь TikTok поймал липнущую к стенам рыбу с присоской и посоветовал поцеловать ее

Пользователь TikTok Блейк Хасс (Blake Hass) опубликовал видео с пойманным им морским воробьем — рыбой, которая имеет на брюхе присоску и может самостоятельно держаться на вертикальной стене.

Мужчина рассказал, что часто видит таких рыб летом. По его словам, считается, что если поцеловать эту рыбу перед тем, как выпустить обратно в воду, она принесет удачу. На записи видно, как Хасс прилепляет морского воробья к вертикальной поверхности, затем отпускает, и рыба продолжает держаться самостоятельно благодаря присоске.

За три дня с момента публикации запись набрала более семи миллионов просмотров, 637 тысяч лайков и почти три тысячи комментариев. «Это так мило. Я бы повесил такую на холодильник», — написал один из пользователей. «Ты же шутишь, верно? Ты же не целуешь рыбу на самом деле?» — переспросил другой.

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