Мужчина выловил пугающую рыбу с «человеческими зубами»

В американском штате Флорида мужчина поймал пугающую рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

33-летний Пол Лор (Paul Lore) рыбачил в прибрежных водах города Мелборн, когда выловил необычную рыбу. Особь имела полосатый окрас, крупные глаза и большой рот с несколькими рядами зубов, как у акулы. «Это самая странная рыба, какую мне доводилось поймать», — отметил рыбак.

Выяснилось, что Лору попался кейпкодский карась, который в среднем достигает 50 сантиметров в длину и весит около двух килограммов. Встречаются особи весом до 6,8 килограмма.

«Они используют свои зубы, чтобы ломать панцири морских улиток, моллюсков и крабов, — рассказал Лор. — В основном они питаются ракообразными, вот почему им нужны такие зубы».

Ранее рыбак Даниэль Мастронарди выловил шестикилограммового кейпкодского карася и установил рекорд штата Мэриленд, США. Его улов побил рекорд, принадлежавший рыболову Дейву Альвебергу: три года назад тот выловил кейпкодского карася весом 6,2 килограмма.