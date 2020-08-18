Рыбак выловил шестикилограммового карася и побил рекорд

Рыбак Даниэль Мастронарди (Daniel Mastronardi) выловил шестикилограммового кейпкодского карася и установил рекорд штата Мэриленд, США. Об этом сообщается на сайте местного Департамента природных ресурсов.

9 августа Мастронарди из округа Дорчестер поймал карася, весившего 6,4 килограмма. Как только 33-летний рыбак подцепил на крючок крупную рыбу, он позвонил отцу и уточнил текущий рекорд штата. Оказалось, его улов побил рекорд, принадлежавший рыболову Дейву Альвебергу: три года назад тот выловил кейпкодского карася весом 6,2 килограмма.

«Это была одна из самых больших рыб, которых мне довелось видеть», — рассказывает Мастронарди. Департамент природных ресурсов Мэриленда уточнил, что новый рекорд штата уже официально зафиксирован.

Кейпкодский карась в среднем достигает 50 сантиметров в длину и весит около двух килограммов. Однако встречаются особи весом до 6,8 килограмма.

Ранее стало известно, что американец Ченс Скотт поймал огромную форель и побил установленный 32 года назад рекорд штата Юта. Уникальную рыбу он решил оставить себе.