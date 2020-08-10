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Мужчина поймал 24-килограммовую форель и побил рекорд

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Ченс Скотт
Ченс Скотт
Фото: Utah Division of Wildlife Resources

Житель американского штата Юта поймал огромную форель и побил установленный 32 года назад рекорд штата. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 12.

Ченс Скотт (Chance Scott) во время рыбалки на водохранилище Пылающего ущелья выловил озерную форель весом 24 килограмма. Эта рыба побила установленный в 1988 году рекорд штата, когда была выловлена 23-килограммовая форель.

Достижение Скотта зафиксировано Отделом охраны природных ресурсов штата Юта. Ченс решил оставить форель себе.

Самая тяжелая пойманная озерная форель в мире весила 32 килограмма. Эту рыбу выловил Ллойд Булл (Lloyd Bull) в августе 1995 года в Большом Медвежьем озере на Северо-Западной территории Канады.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии поймана кумжа, также известная как лососевая форель, небывалой величины. Рыбак сфотографировался со своим уловом, а затем отпустил кумжу на волю.

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