Рыболов-новичок поймал рыбу рекордного размера

Рыболов-новичок поймал белого горбыля (Atractoscion nobilis) рекордного размера. Об этом сообщает издание USA Today.

37-летний Брайан Бим (Brian Beam) ловил рыбу с каяка в океане недалеко от калифорнийского города Дейна-Пойнт. После 45-минутной борьбы ему удалось вытащить из воды полутораметрового горбыля, весящего 36,3 килограмма. До сих пор самая крупная рыба этого вида, пойманная с каяка, весила 34 килограмма.

Бим утверждает, что никогда не ловил белых горбылей. «До сих пор самые большие из тех, что я видел, весили три фунта (1,3 килограмма), — говорит он. — Вообразите мои чувства, когда понял, что это за рыба».

Рыболов вплотную приблизился к мировому рекорду по ловле белых горбылей любыми снастями, который держался с 1953 года, когда у берегов Мексики была поймана особь весом 37,98 килограмма.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.

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