Рыболов поймал гольца рекордной длины и был вынужден отпустить его

Рыболов из американского штата Айдахо поймал большеголового гольца рекордной длины. Об этом сообщает местная газета Coeur d'Alene Press.

Сойер Ливси (Sawyer Livesey) вытащил крупную рыбу во время рыбалки на реке Кутеней в районе города Боннерс-Ферри, штат Айдахо. Длина гольца составляла 77,5 сантиметра и почти на четыре сантиметра превышала рекорд штата. До сих пор самым большим гольцом в Айдахо считалась рыба длиной 73,6 сантиметра, выловленная год назад на озере Панд Орей.

В США большеголовые гольцы считаются исчезающим видом и охраняются законом. Во время рыболовных соревнований, которые устраивают в Айдахо, их ловят, измеряют, а затем отпускают обратно в реку. Именно так был вынужден поступить и Сойер Ливси.

Большеголовые гольцы встречаются на северо-западе Северной Америки, в том числе в канадской провинции Британская Колумбия, на Юконе, в американских штатах Вашингтон, Орегон и Айдахо, а также на западе Монтаны и севере Невады. Они предпочитают горные и прибрежные водоемы, температура воды в которых не поднимается выше 13 градусов.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.

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