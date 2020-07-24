Рыболов поймал кумжу небывалой величины

В Северной Ирландии поймана кумжа небывалой величины. Об этом сообщает Fox News.

Во время ночной рыбалки Барри Макгуиген (Barry Mcguigan) вытащил из воды рыбу длиной 1,04 метра и весом 4,89 килограмма. Обычно кумжа, встречающаяся в пресноводных реках, вырастает не длиннее 35 сантиметров и весит менее килограмма.

«Поймать настолько массивную рыбу этого вида — невероятная редкость в подобной среде обитания, — утверждает рыболов. — Пресноводную кумжу большего размера не ловили больше 30 лет». Макгуиген сфотографировался со своим уловом, а затем отпустил рыбу на волю.

Кумжа — рыба семейства лососевых, также называемая лососевой форелью или лососем-тайменем. Представители этого вида могут вырастать до 140 сантиметров в длину и весить до 27 килограммов, однако, как правило, больших размеров они достигают лишь в крупных водоемах.

Ранее сообщалось, что ребенок самостоятельно выловил озерную форель весом 19 килограммов во время рыбалки в американском штате Юта. Мать мальчика сфотографировала его вместе с необычным уловом, после чего он отпустил рыбу обратно в воду.