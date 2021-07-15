Мужчина с внешностью Кена рассказал о незаконных инъекциях и пластике

Житель Великобритании рассказал о незаконных инъекциях и пластике ради внешности куклы Кена. Соответствующая история появилась на Daily Star.

22-летний Джимми Фезерстоун (Jimmy Featherstone) ежегодно тратит по 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей) на преображение своего внешнего вида. Мужчина делает себе инъекции гиалуроновой кислоты в губы и щеки, ботокс и укладку волос, на которую уходит 300 фунтов стерлингов (30,8 тысячи рублей) в неделю.

Помимо этого, герой материала пять раз в неделю самостоятельно вкалывает себе незаконные инъекции для загара. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предостерегла, что подобные средства являются нелегальными, поскольку они не прошли достаточное количество испытаний на безопасность и эффективность, поэтому не могут быть лицензированы и допущены к продаже.

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В будущем Фезерстоун планирует сделать пластическую операцию по уменьшению носа за шесть тысяч фунтов стерлингов (616 тысяч рублей). Он решил сделать эту процедуру после того, как на него напали ночью в воскресенье, 22 мая. Мужчина сломал нос и получил травму головы. Полиция Северного Линкольншира подтвердила, что двое мужчин ударили его по лицу и скрылись с места преступления. Англичанин планирует сделать операцию в сентябре в Германии.

В ноябре 17-летний «живой Кен» раскрыл секрет своей кукольной внешности без пластики. Филипе Адамс (Felipe Adams) из Сан-Паулу, Бразилия, заявил, что добивается тонких черт лица своего кумира исключительно с помощью мейкапа. В настоящий момент перед тем, как выйти из дома, он тратит около четырех часов на нанесение косметики, создание объемной прически, а также подбор наряда, который чаще всего включает в себя корсет. Юноша считает, что такой образ помогает ему самовыражаться.