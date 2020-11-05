17-летний «живой Кен» раскрыл секрет своей кукольной внешности без пластики

Подросток, которого в сети прозвали «живым Кеном», раскрыл секрет своей кукольной внешности при отсутствии пластических операций. Его историю приводит Daily Star.

17-летний Филипе Адамс (Felipe Adams) из Сан-Паулу, Бразилия, заявляет, что добивается тонких черт лица своего кумира исключительно с помощью мейкапа. «Я обожаю кукол и яркий макияж. Краситься я научился самостоятельно с помощью онлайн-курсов по разрисовыванию кукольных лиц, — поделился он. — Раньше я искал себя, пробуя пирсинг и разное окрашивание волос, но ничто из этого не сделало меня счастливым».

По словам бразильца, внешность куклы Барби привлекала его с раннего детства, а Кен заинтересовал его в более позднем возрасте. В настоящий момент перед тем, как выйти из дома, он тратит около четырех часов на нанесение косметики, создание объемной прически, а также подбор наряда, который чаще всего включает в себя корсет. Юноша считает, что такой образ помогает ему самовыражаться.

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Иногда Адамс проводит эксперимент и спрашивает окружающих, сколько, по их мнению, ему пришлось сделать пластических операций ради достижения крупных губ, тонкого носа, узкого подбородка и выраженных скул. «Как правило, они уверены, что я прошел от четырех до 26 процедур. И всегда шокированы, когда я говорю, что мое лицо полностью естественно», — рассказал подросток.

Адамс признался, что в будущем действительно планирует сделать несколько операций, в том числе ринопластику, липосакцию в зоне подбородка, а также внедрить импланты в скулы и изменить цвет глаз.

В сентябре другой бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 48 миллионов рублей) на внешность куклы Кена, превратился в «живую Барби» и показал подписчикам последствия новой пластической операции. Он продемонстрировал дыру в своем лице, которая осталась в результате неудачной косметологической процедуры во время поездки в Англию.