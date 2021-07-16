Сайт Минобороны России вышел из строя из-за кибератаки

Официальный сайт Министерства обороны России вышел из строя из-за DDoS-атаки и перестал загружаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сообщил собеседник агентства. В настоящее время интернет-ресурс не работает, страница сайта попросту не загружается. После длительного ожидания появляется надпись «Не удается установить соединение».

Накануне хакеры атаковали сайты органов власти Крыма. Об этом сообщал советник главы республики Олег Крючков. О каких конкретно ведомствах шла речь, не уточнялось.

Крупная кибератака на федеральные каналы информации произошла во время прямой линии президента России Владимира Путина. Трансляция не прерывалась, однако ведущая Екатерина Березовская уточняла, что не все системы прямой линии работают в полном объеме. Атака в частности повлияла на качество соединения с звонившими в студию россиянами.