Хакеры атаковали сайты крымских властей

Хакеры атаковали сайты органов власти Крыма. О массированной кибератаке сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы республики. Олега Крючкова.

«На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DDoS-атака», — заявил журналистам Крючков.

В данные момент специалисты занимаются восстановлением работы официальных ресурсов местных госорганов. Крючков пообещал, что эту работу планируется завершить в течение часа.

Ранее в июле сообщалось, что кибератаке со стороны хакеров подверглись официальные сайты президента, службы безопасности (СБУ) и других украинских ведомств.