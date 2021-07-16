Россиянин объяснил привидевшимися демонами атаку на пассажиров автобуса с ножом

Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания: он объяснил свой поступок привидевшимися ему демонами. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 51-летний Семен Н. рассказал на первом допросе, что ему привиделись черти, а нападал он якобы не на людей, а на демонов, а затем бежал от них же. В настоящее время мужчину везут в Следственный комитет России (СКР). По некоторым данным, он страдает параноидальной шизофренией.

О задержании подозреваемого сообщалось накануне. По данным следствия, инцидент произошел 15 июля в автобусе, следовавшем из Азова в село Круглое. Мужчина вскочил с места, достал нож и напал на пассажирок. После этого он выбежал из автобуса и скрылся. На место выехали медики и полиция. 33-летняя женщина погибла на месте, еще две пассажирки 61 и 55 лет были госпитализированы.