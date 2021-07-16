Популярная певица появилась на публике в просвечивающем наряде без белья

Популярная американская певица и рэперша Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 25-летнюю исполнительницу, когда она направлялась на вечеринку по случаю запуска новой коллекции популярного бренда PrettyLittleThing. Знаменитость вышла в свет в черном облегающем платье из просвечивающей ткани. При этом видно, что на ней отсутствует нижнее белье. Наряд стоимостью 25 фунтов стерлингов (2565 рублей) оформлен вырезом в области декольте, завязками в области талии и разрезом на ноге, который полностью обнажает бедро. Ее образ дополнили черные босоножки на каблуках, украшенные стразами.

Читатели издания сочли внешний вид рэперши вульгарным и обругали ее в комментариях под фото. «С таким же успехом она могла прийти голой», «Это сложно назвать платьем», «Очередная звезда, которая разделась для привлечения внимания», «Какое ужасное платье!», «Фу», — негодовали они.

В мае Doja Cat вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера. Она появилась на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards в Лос-Анджелесе. Ее запечатлели в прозрачном платье в пол цвета хаки бренда Brandon Maxwell, которое оформлено шлейфом и бантом на шее, а также трусах и босоножках на каблуках в тон.