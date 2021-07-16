У F-35 по всему миру стали быстро деградировать двигатели F135

У 15 процентов самолетов F-35 в США перестали работать двигатели F135

У F-35 по всему миру стали быстро деградировать двигатели. В настоящее время двигатели 46 истребителей (15 процентов) пятого поколения F-35 Lightning II Вооруженных сил США не работали, замечает The Drive.

Причиной этого стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия (деградации кальциево-магниевого алюмосиликата) лопастей ротора силовой установки F135.

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Издание отмечает, что данная проблема, по состоянию на 8 июля, обнаружена у 41 истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США, 3 — Корпуса морской пехоты (КМП) и 1 — Военно-морских сил (ВМС), а также трех F-35 Lightning II, поставленных за границу.

В апреле Defense News, ссылаясь на заявление главы подразделения Military Engines американской компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг, сообщило, что исключение Турции из программы F-35 Lightning II повышает стоимость двигателя F135 для данного самолета на три процента.

В июле 2020 года глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к взвинчиванию цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.