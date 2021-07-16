Голодный пес устроил пожар в доме хозяев и попал на видео

В США золотистый ретривер попытался добраться до еды и устроил пожар в доме

Голодный пес попытался добраться до еды и устроил пожар в доме хозяина в американской деревне Лейк-Орион, штат Мичиган. На видео произошедшего обратил внимание телеканал CBS Detroit.

Ричард Веня (Richard Venya) оставил своих питомцев дома, чтобы отвезти детей в школу. Пока хозяин отсутствовал, голодный золотистый ретривер по кличке Финн попытался добраться до еды и случайно зажег газовую плиту.

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В доме сработала пожарная сигнализация. Сигнал тревоги поступил на пульт охранной организации, и ее сотрудники связались с владельцем дома. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и спасли находившихся в доме животных.

Веня рассказал, что за несколько дней до произошедшего решил посадить питомца на диету, так как тот набрал лишний вес.

Ранее сообщалось, что шестимесячный щенок случайно зажег конфорку и устроил пожар в доме своих хозяев в английском городе Фавершам, графство Кент. Соседи услышали пожарные сирены и вызвали спасателей, благодаря чему пламя не успело распространиться по дому.