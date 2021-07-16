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Пропавший под Томском самолет Ан-28 нашли

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Пропавший в Томской области пассажирский самолет Ан-28 нашли

Пропавший под Томском самолет Ан-28 нашли. Об этом сообщили спасатели, передает ТАСС.

Информацию об обнаружении самолета также подтвердили в МЧС.

По данным Telegram-канала Baza, Ан-28 совершил жесткую посадку. Среди пассажиров есть выжившие — с воздуха видно, что люди находятся рядом самолетом.

Позже в МЧС сообщили, что все пассажиры, находившиеся на борту, живы.

Воздушное судно Ан-28 пропало с радаров в Бакчарском районе Томской области 16 июля. Самолет следовал из города Кедровый в Томск. На его борту находились 19 человек, среди них два ребенка. У воздушного судна сработал аварийный маяк, его искали несколько вертолетов.

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