Пропавший под Томском самолет Ан-28 нашли. Об этом сообщили спасатели, передает ТАСС.

Информацию об обнаружении самолета также подтвердили в МЧС.

По данным Telegram-канала Baza, Ан-28 совершил жесткую посадку. Среди пассажиров есть выжившие — с воздуха видно, что люди находятся рядом самолетом.

Позже в МЧС сообщили, что все пассажиры, находившиеся на борту, живы.

Воздушное судно Ан-28 пропало с радаров в Бакчарском районе Томской области 16 июля. Самолет следовал из города Кедровый в Томск. На его борту находились 19 человек, среди них два ребенка. У воздушного судна сработал аварийный маяк, его искали несколько вертолетов.