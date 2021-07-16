Названы последствия борьбы России со сладкими напитками

Торгово-промышленная палата (ТПП) России назвала негативные последствия борьбы со сладкими напитками. Как передает ТАСС, введение акциза на сахаросодержащие напитки навредит развитию бизнеса, и, вместо ожидаемого прироста, поступления в государственный бюджет от отрасли могут сократиться.

Президент ТПП Сергей Катырин считает, что следует обсудить с экспертами и представителями бизнеса инициативу введения акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки — с таким предложением он обратился в письме вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.

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По мнению Катырина, дополнительный налог на соки и газировку «может привести к негативным социально-экономическим последствиям» и затронет не только напитки, но и сопутствующие отрасли — производство сахара и упаковки, а также оптовую и розничную торговлю. В результате сократятся объемы поставок, количество рабочих мест и налоговые поступления в бюджет государства. Именно поэтому глава ТПП призывает к научному обоснованию акциза с учетом специфики рынка, потребительских предпочтений и покупательской способности жителей России.

О том, что власти задумали ввести акцизы на сахаросодержащие напитки, стало известно в феврале. Так депутаты решили бороться с газировкой, которая может способствовать возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В конце июня в правительстве заговорили об акцизе на сладкие напитки, что в перспективе приведет к повышению цен на них. Проект об отнесении сахаросодержащих напитков к подакцизным обсуждали на совещании у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Речь шла о двух вариантах — акциз на напиток в зависимости от его стоимости и в зависимости от содержания сахара.